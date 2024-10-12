Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что разделяет этот взгляд. Есть большие надежды на то, что ситуация в России будет усложняться еще более.

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Ключевой задачи в войне Россия не достигнет

Российскую экономику можно сравнить со стулом, который стоит на трех ножках, но они настолько прочные, что могут заменить даже четыре. Говорится о нефти, газе и других материальных ресурсах, которые продают за границу. Это, например, древесина, пшеница, цветные металлы и многое другое.

Пока этот поток идет на внешние рынки, до тех пор россияне будут жить. Для того, чтобы российская экономика почувствовала настоящую боль – эти ресурсы надо ограничить,

– отметил Петр Черник.

Не секрет, что по итогам 2024 года количество российского газа, который продали в Европу, выросло на 17%. Более того, он проходил через порты стран-наших союзников. То же самое касается пшеницы. Ее продажа, прежде всего через порты Литвы, вырос на 2,5 раза.

Когда произойдет настоящее эмбарго, тогда мы увидим конец России. Но пока этого мы не видим. Такова реальность. Относительно запасов бронетехники, то россияне уже опустошили свои склады примерно на 50%. Поэтому оккупантам нужен перерыв в цикле в следующем году.

Решение такого плана принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне и в Пекине. Частично в Брюсселе и еще некоторых крупных мировых столицах. На мой взгляд, решение завершать эту фазу войны уже принято. Вопрос лишь на каких позициях и как это будет имплементировано,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Он добавил, что главной цели Россия уже никогда не достигнет, ведь Украина все-таки смогла удержать свою государственность.