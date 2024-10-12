Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що поділяє цей погляд. Є великі сподівання на те, що ситуація в Росії ускладнюватиметься ще більш.

Дивіться також Росіяни знову скиглять про "масовану атаку БпЛА": у Курчатові чули вибухи

Ключового завдання у війні Росія не досягне

Російську економіку можна порівняти до стільця, який стоїть на трьох ніжках, але вони настільки міцні, що можуть замінити навіть чотири. Мовиться про нафту, газ та інші матеріальні ресурси, які продають за кордон. Це, наприклад, деревина, пшениця, кольорові метали та багато іншого.

Доки цей потік йде на зовнішні ринки, доти росіяни житимуть. Для того, щоб російська економіка відчула справжній біль – ці ресурси треба обмежити,

– наголосив Петро Черник.

Не є секретом, що за підсумками 2024 року кількість російського газу, який продали у Європу, зросла на 17%. Ба більше, він проходив через порти країн-наших союзників. Те саме стосується пшениці. Її продаж, найперше через порти Литви, зріс на 2,5 рази.

Коли відбудеться справжнє ембарго, тоді ми побачимо кінець Росії. Але поки цього ми не бачимо. Такою є реальність. Щодо запасів бронетехніки, то росіяни вже спустошили свої склади приблизно на 50%. Тому окупантам потрібна перерва у циклі наступного року.

Рішення такого плану ухвалюються не в Києві, а у Вашингтоні та в Пекіні. Частково у Брюсселі та ще деяких великих світових столицях. На мій погляд, рішення завершувати цю фазу війни вже ухвалене. Питання лише на яких позиціях і як це буде імплементовано,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Він додав, що головної мети Росія вже ніколи не досягне, адже Україна все-таки змогла втримати свою державність.