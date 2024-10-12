Там також могла працювати ППО. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіяни жаліються, що їх масовано атакують безпілотники

Російські "монітори" повідомляли ще про рух "ворожих безпілотників" о 22:03 за київським часом. Тоді окупанти писали, що літальні апарати "літакового типу" нібито рухаються через Таманський півострів у Краснодарський край.

Згодом росіяни також писали й про "захід" невідомих безпілотників у Курську область. "Монітори" писали про те, що засоби ППО "перебувають у стані готовності для відбиття атаки БпЛА". Уже о 22:42 росіяни писали про "збиття ворожих дронів" у Курській області.

Загалом протягом кількох наступних годин окупанти зазначали про "роботу ППО" по невідомих безпілотниках. Найбільш "уразливими" регіонами лишалися впродовж цього часу Курська область і Краснодарський край.

Близько 01:00 у Курчатові, що в Курській області почули вибухи. На відео, яке поширили у місцевих телеграм-каналах видно, що бахнуло дійсно щось потужне, хоча місцеві впевнені, що це "працювала ППО".

У Курчатові чули вибух: дивіться відео

Окрім того, дрони вже також фіксували й на Кубані. Їх бачили біля Слов'янська, що у Краснодарському краї.

До слова, потужні вибухи раніше пролунали на аеродромі "Ханская" в російській Адигеї. Згодом стало відомо, що летовище атакували Сили оборони разом з ГУР. На момент атаки там було майже 60 літаків і вертольотів.