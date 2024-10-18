Однако с 18 лет – это рано, зато мобилизовать с 23 лет, когда человек получил высшее образование, можно. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, отметив, что если сейчас Украина не встанет на защиту государства, россияне заберут в армию всех, кто будет сопротивляться – будет убит.

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Снижение мобилизационного возраста

Полковник запаса ВСУ отметил, что сейчас общество имеет неправильную тенденцию восприятия ситуации, ведь начинает толерантно относиться к самовольному оставлению воинских частей и уклонистам, мол, взрослые мужчины в 23 года – это еще дети.

Это не дети. Это полноценные граждане. То есть в 18 лет пить водку могут все, а выполнять свой конституционный долг почему-то не могут,

– подчеркнул Черник.

Он привел исторический пример, когда Джордж Буш старший в 17 лет подделал свои документы, чтобы стать пилотом бомбардировщика. Он был подбит и провел в океане 10 дней, в итоге же стал президентом.

Заметьте! Валерий Залужный заявил, что пока Украина имеет еще советские подходы к мобилизации, что нужно менять. По его словам, изменения могут произойти, когда Украина будет иметь поколение, которое "без вмешательства государства возьмет в руки оружие и пойдет защищать собственные дома".

По словам полковника запаса ВСУ, война экзистенциальная, если Украина ее проиграет или украинцы продолжат жить в искривленном ментальном пространстве, мол, ТЦК творят не знать что, то враг победит, придет и заберет в армию абсолютно всех. Кто же попытается оказать малейшее сопротивление – будет расстрелян.

Он объяснил, что Украина уже прошла такой сценарий в 1944 году. Тогда в армии воевали все.

Снижение мобилизационного возраста до 21 года является абсолютно адекватным явлением, 18 – 19 лет – это немного перебор. Однако я стою на той позиции, что когда молодой человек получил высшее образование, условно в 22 – 23 года, это и должна быть стартовая возрастная позиция в части мобилизации. Это жестокая правда, никто кроме нас воевать не будет,

– отметил Черник.

К слову, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что вопрос снижения мобилизационного возраста постоянно поднимался на встречах и с демократами, и с республиканцами. Однако Чернев подчеркнул, что даже без снижения мобилизационного возраста Украина сталкивается с проблемами обеспечения новых бригад оружием.