Це необхідно, оскільки неправдива інформація підриває довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

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У ЗСУ пригрозили кримінальними справами

Як зауважують військові, широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз’яснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та не перевіреної інформації серед суспільства.

Вона спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної ситуації всередині країни. Це призводить до нагнітання соціальних настроїв серед населення та, відповідно, зриву мобілізації. Там нагадали, що в Україні заборонені:

будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог відносно мобілізаційних заходів;

поширення неправдивої інформації, спрямованої на підрив безпекових заходів держави;

надання будь-яких оцінювальних суджень без чіткої їх аргументації та перевірених фактів та їх поширення через різноманітні канали з корисливою метою.

У Сухопутних військах пояснюють, що вищезгаданий перелік слугує лише одній меті, а саме підірвати довіру суспільства до державних інституцій та ЗСУ загалом.

Зазначимо, що законом України від 8 квітня 2014 року № 1183-VII "Про внесення змін до Кримінального кодексу України" Розділ 1 Особливої частини "Злочини проти основ національної безпеки України" доповнений статтею 114-1 "Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань",

– йдеться у повідомленні військових.

За їхніми словами, згідно із цим законом, компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх частин сектору безпеки та оборони України.

"Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто не законних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій", – наголосили там.

Водночас військові наголосили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ. Кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство.