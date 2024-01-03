Соцсетями распространяется новое скандальное видео. Предварительно запись была сделана в Харькове 3 января около 9 утра.
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Что было на видео
Видео сделал очевидец, который во время инцидента находился в припаркованной рядом легковушке.
На кадрах можно увидеть, как два человека (один в военной форме, а другой – в голубых джинсах, синей куртке и черной шапке) тянули за руки мужчину с усами и бородой, одетого в гражданскую одежду. Перед ними шел еще один человек в военной форме, открывший дверь микроавтобуса.
Впоследствии все трое пытались насильно затолкать в машину сопротивлявшегося мужчину. В конце концов, им это удалось. Они бросили мужчину на пол микроавтобуса, закрыли дверь и уехали в неизвестном направлении.
Нет! Что вы делаете? Полиция! Меня похищают!
– кричал этот человек.
Неизвестные силой затолкали мужчину в микроавтобус: смотрите видео
Что сказали в военкомате
Журналисты связались с Харьковским областным ТЦК и СП. В военкомате пока не берутся говорить, что на том видео были показаны их сотрудники.
Представитель ТЦК Елена Родина сообщила о начатой проверке. По ее словам, сейчас выясняется, что это произошло за событие и что это были за люди в военной форме.
Похожие случаи в Украине
- Недавно в Черновцах очевидцы сняли на видео, как вооруженные люди в военной форме бежали за гражданским. Когда этот мужчина остановился и стал двигаться в сторону своих преследователей, один из них ударил его по руке прикладом автомата.
- Не так давно в Одессе записали видео, где показано, как люди в военной форме затолкали мужчину в гражданской одежде в машину скорой помощи, а женщина пыталась отбить его у них. Ряд телеграм-каналов утверждал, что такой автомобиль волонтерский фонд UUF приобрел для госпиталей на линии фронта при пожертвованиях.
- После этого в ОК "Юг" заявили, что сотрудники ТЦК не причастны к этому инциденту. Там сказали, что несознательная женщина попросила своего знакомого военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на Востоке, таким образом напугать ее мужа, с которым она разводится и не может прийти к согласию в разделе имущества.