Соцсетями распространяется новое скандальное видео. Предварительно запись была сделана в Харькове 3 января около 9 утра.

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Что было на видео

Видео сделал очевидец, который во время инцидента находился в припаркованной рядом легковушке.

На кадрах можно увидеть, как два человека (один в военной форме, а другой – в голубых джинсах, синей куртке и черной шапке) тянули за руки мужчину с усами и бородой, одетого в гражданскую одежду. Перед ними шел еще один человек в военной форме, открывший дверь микроавтобуса.

Впоследствии все трое пытались насильно затолкать в машину сопротивлявшегося мужчину. В конце концов, им это удалось. Они бросили мужчину на пол микроавтобуса, закрыли дверь и уехали в неизвестном направлении.

Нет! Что вы делаете? Полиция! Меня похищают!

– кричал этот человек.

Неизвестные силой затолкали мужчину в микроавтобус: смотрите видео



Что сказали в военкомате

Журналисты связались с Харьковским областным ТЦК и СП. В военкомате пока не берутся говорить, что на том видео были показаны их сотрудники.

Представитель ТЦК Елена Родина сообщила о начатой проверке. По ее словам, сейчас выясняется, что это произошло за событие и что это были за люди в военной форме.

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