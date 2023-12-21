Местные паблики сообщили, что в Одессе якобы работники военкомата разъезжают на автомобилях, предназначенных для эвакуации раненых бойцов.

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Скандал в Одессе

В соцсети распространили кадры, на которых якобы работники ТЦК пытаются принудительно поставить на учет мужчин в районе жилмассива "Радужный". При этом люди в форме используют специальные кареты скорой помощи. Местные паблики утверждают, что эти авто волонтерский фонд UUF приобрел для госпиталей на линии фронта за пожертвования людей.

Одесские паблики утверждали, что военкомы ездят на автомобилях, купленных для передовой / Фото соцсети

Якобы сотрудники военкомата на скорых от UUF: видео соцсети

Женщина пытается отбить мужчину у будто бы сотрудников ТЦК: видео соцсеть

Что сказали в ТЦК

В Одесском военкомате прокомментировали использование военкомами карет скорой помощи во время работы. По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы проводится проверка военной службой правопорядка.

Также Командующим назначено служебное расследование, по результатам которого всем деталям инцидента будет дана правовая оценка, а виновные – привлечены к ответственности.

Обратите внимание! На следующий день, 22 декабря, в Оперативном командовании "Юг" рассказали подробности проверки. Там установили, что в инциденте виновата женщина: она расстается с мужем и не может прийти к согласию по распределению имущества. Поэтому и решила "напугать" мужчину. Для этого уговорила знакомого военного "напугать мобилизацией" бывшего любимого. Военный согласился на эту авантюру и приехал на скорой. В то же время сотрудники ТЦК не участвовали в инциденте, а служебное расследование продолжается.

Работника военкомата "заметили" на пляже в Доминикане: в сети возмутились

Работник районного ТЦК в Тернопольской области поделился в Instagram фотографиями из своего отдыха за границей. Мужчина захотел обрадовать своих подписчиков кадрами, на которых он роскошно проводит время на пляжах Доминиканы. Реакция сети не заставила себя ждать. Люди возмущены, что во время военного положения одни мужчины отдыхают за границей, а другие с первых дней находятся на передовой, и их до сих пор не демобилизовали. Кроме того, пользователи приложения призвали СБУ проверить, как военнослужащий оказался за пределами Украины. В ТЦК, где работает мужчина, заявили, что тот законно выехал за границу.