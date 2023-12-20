"Бизнес" трое военных вели с июля 2020 года по март 2021 года. За это время они украли 6,2 тысячи литров топлива.

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Что известно о приговоре суда по военным

По материалам ДБР Яворовский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы трех военных, воровавших дизтопливо из воинской части, дислоцирующейся на Яворовском полигоне,

– рассказали в ДБР.

По их данным, один из командиров взвода роты материального обеспечения создал преступную группу, в которую привлек начальника состава роты и старшего контрольно-пропускного пункта. Военные прибегли к схеме:

указывали в документах завышенные показатели использованного горючего, формируя его избыток;

так называемое "лишнее" горючее продавали местным жителям;

за менее чем год в течение 2020 – 2021 годов украли 6,2 тысячи литров топлива стоимостью в то время – 175 тысяч гривен.

Обвиняемые свою вину признали и возместили воинской части причиненный материальный ущерб,

– заявили в ДБР.

Несмотря на это, суд признал их виновными в похищении военного имущества, совершенном повторно по предварительному сговору организованной группой. Бойцов приговорили к 5 годам лишения свободы каждому с годовым испытательным сроком.

Во Львовской области осудили троих военных / Фото ДБР

ДБР расследует состояние военкомов

В Испании ДБР и местная полиция провели обыски на вилле одесского военкома. Вероятно, говорится о Евгение Борисовом. Государственное бюро расследований пояснило, что в декабре 2022 года он по имени матери организовал покупку дома стоимостью более 4 миллионов евро. Кроме того, он вместе с женой в феврале 2023 года купил там офисное помещение стоимостью более 500 тысяч евро.

В декабре Государственное бюро расследований передало в собственность государства имущество бывшего главы Ровенского ТЦК. Его стоимость оценивают почти в 52 миллиона гривен. В частности, ему принадлежали земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 квадратных метров, 7 домов общей площадью почти 500 квадратных метров на этом же горнолыжном курорте, земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью ориентировочно пол гектара и домом на 316 квадратных метров, два грузовых автомобиля.

Важно! В сети разразился скандал после того, как в сети обнаружили, что сотрудник районного центра комплектования на Тернопольщине Олег Яцюченко отдыхает на пляжах Доминиканы.