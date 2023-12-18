Расследование по этому должностному лицу началось по факту избиения подчиненного. Однако со временем появились дополнительные детали.

Смотрите также Они знали, как это делать, – Залужный назвал уволенных военкомов "профессионалами"

Конфискация недвижимости и другого имущества

По материалам ГБР в распоряжение Нацагентства по выявлению активов (АРМА) передали имущество руководителя Ровенского областного ТЦК и СП. Его общая стоимость оценивается в 51 миллион 700 тысяч гривен. В частности, это:

земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 квадратных метров;

7 домов общей площадью около 500 квадратных метров на этом же горнолыжном курорте;

земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около полугектара и домом на 316 квадратных метров.

два грузовых автомобиля.

Расследование в отношении этого военкома начали еще в июле этого года – однако по факту избиения подчиненного солдата. По данным следствия тот угрожал разоблачить преступную деятельность чиновника. Однако правоохранителям удалось обнаружить и недвижимость и транспорт, зарегистрированные на дальних родственников чиновника.

Дело председателя Ровенского ТЦК