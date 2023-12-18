Расследование по этому должностному лицу началось по факту избиения подчиненного. Однако со временем появились дополнительные детали.
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Конфискация недвижимости и другого имущества
По материалам ГБР в распоряжение Нацагентства по выявлению активов (АРМА) передали имущество руководителя Ровенского областного ТЦК и СП. Его общая стоимость оценивается в 51 миллион 700 тысяч гривен. В частности, это:
- земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 квадратных метров;
- 7 домов общей площадью около 500 квадратных метров на этом же горнолыжном курорте;
- земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около полугектара и домом на 316 квадратных метров.
- два грузовых автомобиля.
Расследование в отношении этого военкома начали еще в июле этого года – однако по факту избиения подчиненного солдата. По данным следствия тот угрожал разоблачить преступную деятельность чиновника. Однако правоохранителям удалось обнаружить и недвижимость и транспорт, зарегистрированные на дальних родственников чиновника.
Дело председателя Ровенского ТЦК
- В июле в сети появилось видео, где якобы руководитель Ровенского областного ТЦК и СП Сергей Луцюк бьет битой своего подчиненного. Тот обещает, что "больше не будет", а ему угрожают.
- После этого в ГБР сообщили о проверке должностного лица. Во время этого у руководителя Ровенского районного ТЦК и СП изъяли биты которыми тот избивал мужчину, а также 8 пакетов "с белым веществом, которое может быть амфетамином", и орудие для употребления наркотических веществ.
- Военкома задержали и решением суда отправили под стражу без возможности внести залог. Санкция инкриминируемой статьи о превышении служебных полномочий предусматривает до 12 лет лишения свободы.
- Подозрение по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы, сообщили в октябре. Стало также известно, что мужчина строит отель в Буковеле.