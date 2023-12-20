"Бізнес" троє військових вели з липня 2020 року до березня 2021 року. За цей час вони вкрали 6,2 тисячі літрів палива.

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Що відомо про вирок суду щодо військових

За матеріалами ДБР Яворівський районний суд засудив до 5 років позбавлення волі трьох військових, які крали дизпаливо з військової частини, що дислокується на Яворівському полігоні,

– розповіли в ДБР.

За їхніми даними, один із командирів взводу роти матеріального забезпечення створив злочинну групу, до якої залучив начальника складу роти та старшого контрольно-пропускного пункту. Військові вдались до схеми:

вказували у документах завищені показники використаного пального, формуючи його надлишок;

так зване "зайве" пальне продавали місцевим мешканцям;

за менш ніж рік протягом 2020 – 2021 років вкрали 6,2 тисячі літрів палива вартістю на той час – 175 тисяч гривень.

Обвинувачені свою провину визнали та відшкодували військовій частині завдану матеріальну шкоду,

– заявили в ДБР.

Попри це, суд їх визнав винними у викраденні військового майна, вчиненому повторно за попередньою змовою організованою групою. Бійців засудили до 5 років позбавлення волі кожному з річним іспитовим терміном.

На Львівщині засудили трьох військових / Фото ДБР

ДБР розслідує статки військкомів

В Іспанії ДБР та місцева поліція провели обшуки на віллі одеського військкома. Ймовірно, мовиться про Євгена Борисова. Державне бюро розслідувань пояснило, що в грудні 2022 року він на ім'я матері організував покупку будинку вартістю понад 4 мільйони євро. Окрім того, він разом з дружиною в лютому 2023 року купив там офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро.

У грудні Державне бюро розслідувань передало у власність держави майно колишнього очільника Рівненського ТЦК. Його вартість оцінюють майже у 52 мільйони гривень. Зокрема, йому належали земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 квадратних метрів, 7 будинків загальною площею майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті, земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею орієнтовно пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів, два вантажних автомобілі.

Важливо! У мережі спалахнув скандал після того, як у мережі виявили, що співробітник районного центру комплектування на Тернопільщині Олег Яцюченко відпочиває на пляжах Домінікани.