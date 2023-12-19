Йдеться про співробітника районного центру комплектування на Тернопільщині Олега Яцюченка. Саме він радує своїх підписників світлинами розкішного відпочинку на пляжах Домінікани.

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У ТЦК сказали, що все – законно

Користувачів мережі неабияк збурив той факт, що під час війни працівник військкомату опинився за кордоном та ще не соромиться виставляти напоказ свої розваги. У коментарях військового закликають відправити на фронт.

Людей ображає несправедливість, що одні чоловіки з початку війни на передовій та їх досі не демобілізували, а інші – відпочивають за кордоном.

Вoїни не мoжуть вiдпустки взяти, рiдних пoбaчити, a тут вiдпoчинoк зa кoрдoнoм… Це як нaзивaється,

– пише обурений коментатор.

Хтось закликає СБУ звернути увагу на Яцюченко і перевірити, як він під час воєнного стану виїхав з України.

Ще більше ґвалту здійснялося після того, як на сторінці ТЦК, де працює Яцюченко, запевнили, що чоловік опинився за кордоном законно.

Дехто з користувачів мережі підтримали військовослужбовця, зазначивши, що якщо він військовий та воював на фронті, то цілком заслуговує на відпочинок.

Довідка: Відповідно до інформації з відкритих джерел, Яцюченко – офіцер відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського РТЦК і СП. Також він зареєстрований як дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в місті Збараж.

Один вже довідпочивався

Влітку суспільство сколихнула історія одеського військкома Євгена Борисова. Того викрили на незаконному збагаченні, а також на низці інших правопорушень.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що родина Борисова володіє статками в Іспанії, хоча офіційні доходи їм цього не дозволяли.

Нещодавно стало відомо про арешт майна військкома в Іспанії. Зокрема, йдеться про два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага. У грудні 2022 року чоловік організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 мільйони євро, загальною площею 857 квадратних метрів на земельній ділянці 1530 квадратних метрів. А у лютому 2023 року Борисов придбав разом із дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро загальною площею 223,9 квадратних метрів.

Саме після інциденту з Борисовим президент Зеленський наказав провести перевірку усіх ТЦК і військкомів. Після чого глава держави звільнив усіх обласних військкомів та наказав замінити їх на ветеранів.