В Одесі працівники військкомату роз'їжджають на автомобілях, призначених для евакуації поранених бійців.

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Скандал в Одесі

У соцмережі поширили кадри, на яких працівники ТЦК намагаються примусово поставити на облік чоловіків у районі житлового масиву "Райдужний". При цьому вони послуговуються спеціальними каретами швидкої допомоги. Місцеві пабліки стверджують, що ці автівки волонтерський фонд UUF придбав для госпіталей на лінії фронту за пожертвування людей.

Воєнкоми їздять на автівках, куплених для передової / Фото соцмережі

Співробітники військкомату на швидких від UUF: відео соцмережі

Жінка намагається відбити чоловіка у співробітників ТЦК: відео соцмережа

Що сказали у ТЦК

В Одеському військкоматі прокоментували використання воєнкомами карет швидкої допомоги під час роботи. Там зазначили, що за фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили проводиться перевірка військовою службою правопорядку.

Також Командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, а винні – притягнуті до відповідальності.

Працівника військкомату "помітили" на пляжі в Домінікані: у мережі обурилися

Працівник районного ТЦК на Тернопільщині поділився в Instagram світлинами зі свого відпочинку за кордоном. Чоловік захотів порадувати своїх підписників кадрами, на яких він розкішно проводить час на пляжах Домінікани. Реакція мережі не забарилася. Люди обурені, що під час воєнного стану одні чоловіки відпочивають за кордоном, а інші з перших днів перебувають на передовій, і їх досі не демобілізували. Крім того, користувачі застосунку закликали СБУ перевірити, як військовослужбовець опинився за межами України. У ТЦК, де працює чоловік, заявили, що той законно виїхав за кордон.