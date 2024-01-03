Соцмережами шириться нове скандальне відео. Попередньо, запис зробили у Харкові 3 січня близько 9 ранку.

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Що було на відео

Відео зробив очевидець, який під час інциденту перебував у припаркованому поруч легковику.

На кадрах можна побачити, як двоє людей (один у військовій формі, а інший – у блакитних джинсах, синій куртці та чорній шапці) тягнули за руки чоловіка з вусами та бородою, який був одягнений у цивільний одяг. Перед ними йшов ще один чоловік у військовій формі, який відкрив двері мікроавтобуса.

Згодом всі троє намагалися силоміць заштовхати у машину чоловіка, який пручався. Врешті їм це вдалося. Вони кинули чоловіка на підлогу мікроавтобуса, зачинили двері та поїхали у невідомому напрямку.

Ні! Що ви робите? Поліція! Мене викрадають!

– кричав цей чоловік.

Невідомі силоміць заштовхали чоловіка у мікроавтобус: дивіться відео

Що сказали у військкоматі

Журналісти зв'язалися з Харківським обласним ТЦК та СП. У військкоматі поки що не беруться казати, що на тому відео були їхні працівники.

Речниця ТЦК Олена Родіна повідомила про розпочату перевірку. За її словами, наразі з’ясовується, що це була за подія та що це були за люди у військовій формі.

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