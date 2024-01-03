Соцмережами шириться нове скандальне відео. Попередньо, запис зробили у Харкові 3 січня близько 9 ранку.
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Що було на відео
Відео зробив очевидець, який під час інциденту перебував у припаркованому поруч легковику.
На кадрах можна побачити, як двоє людей (один у військовій формі, а інший – у блакитних джинсах, синій куртці та чорній шапці) тягнули за руки чоловіка з вусами та бородою, який був одягнений у цивільний одяг. Перед ними йшов ще один чоловік у військовій формі, який відкрив двері мікроавтобуса.
Згодом всі троє намагалися силоміць заштовхати у машину чоловіка, який пручався. Врешті їм це вдалося. Вони кинули чоловіка на підлогу мікроавтобуса, зачинили двері та поїхали у невідомому напрямку.
Ні! Що ви робите? Поліція! Мене викрадають!
– кричав цей чоловік.
Невідомі силоміць заштовхали чоловіка у мікроавтобус: дивіться відео
Що сказали у військкоматі
Журналісти зв'язалися з Харківським обласним ТЦК та СП. У військкоматі поки що не беруться казати, що на тому відео були їхні працівники.
Речниця ТЦК Олена Родіна повідомила про розпочату перевірку. За її словами, наразі з’ясовується, що це була за подія та що це були за люди у військовій формі.
Схожі випадки в Україні
- Нещодавно у Чернівцях очевидці зафільмували на відео, як озброєні люди у військовій формі бігли за цивільним. Коли цей чоловік зупинився та почав рухатися у бік своїх переслідувачів, один з них вдарив його по руці прикладом автомата.
- Не так давно в Одесі записали відео, де показано, як люди у військовій формі заштовхали чоловіка у цивільному одязі у машину швидкої допомоги, а жінка намагалася відбити його в них. Низка телеграм-каналів стверджувала, що таку автівку волонтерський фонд UUF придбав для госпіталів на лінії фронту за пожертви.
- Після цього в ОК "Південь" заявили, що співробітники ТЦК не причетні до цього інциденту. Там сказали, що несвідома жінка попросила свого знайомого військовослужбовця одної з бригад, який виконує бойове завдання на Сході, у такий спосіб налякати її чоловіка, з яким вона розлучається та не може дійти згоди в поділі майна.