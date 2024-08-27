Правила предоставления отсрочки изменились также для тех, у кого погибли или пропали без вести на войне неполнородные (от другого брака) братья или сестра. Отныне этот вопрос урегулирован: эти мужчины получат отсрочку.

Читайте также Новые повестки, учет 16-летних и кто не будет иметь отсрочки: какой будет мобилизация в сентябре

Какие категории потеряли право на отсрочку

В то же время значительная часть граждан потеряла право на отсрочку. Теперь подлежат мобилизации:

студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;

некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории;

мужчины, которые при повторной ВВК были признаны здоровыми (военнообязанные, которые получили свидетельства о I и II группе инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медосмотр).

Также теперь лица, содержащие или ухаживающие за больными родными и близкими или такими, имеющими инвалидность, не должны указывать в заявлении в ТЦК и СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи.

Такую информацию указывают только военнообязанные, которые осуществляют уход за больными родителями жены.

Важно! Военнообязанные, которые имеют родителей с инвалидностью I или II группы, больше не должны устанавливать факт осуществления ухода. По законодательству Украины, взрослые дети, которые имеют нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

К слову, ранее в ТЦК объяснили, нужно ли абитуриентам становиться на военный учет становиться на воинский учет и касается ли это девушек.