Эффективно ли приложение, ответил Федор Вениславский – народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки передает 24 Канал.

Смотрите также В Резерв+ важное обновление: какие данные появятся в приложении

Вениславский о Резерв+

Член профильного комитета отметил, если посмотреть на статистику, по количеству обновления военно-учетных данных граждан, приложение очень существенно улучшило вопрос учета военнообязанных.

Подавляющее большинство граждан воспользовалась именно этими электронными возможностями. И те, которые проживают в Украине, и те, которые проживают за границей. И на сегодня продолжают также пользоваться Резерв+ для обновления своих данных. Поэтому я думаю, что ту миссию, которую мы ожидали, это электронное приложение выполнило,

– подчеркнул Вениславский.

Читайте также "Работники ТЦК – живые люди": Вениславский прокомментировал вопрос "силовой" мобилизации

Краткая справка. По требованию нового закона о мобилизации, в течение 2 месяцев, с 18 мая по 16 июля 2024 года, военнообязанные должны были обновить свои данные. По результатам обновления, 4 690 496 граждан выполнили свой долг. Большинство – 3 028 066 человек обновили данные через Резерв+.

