Эффективно ли приложение, ответил Федор Вениславский – народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки передает 24 Канал.
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Вениславский о Резерв+
Член профильного комитета отметил, если посмотреть на статистику, по количеству обновления военно-учетных данных граждан, приложение очень существенно улучшило вопрос учета военнообязанных.
Подавляющее большинство граждан воспользовалась именно этими электронными возможностями. И те, которые проживают в Украине, и те, которые проживают за границей. И на сегодня продолжают также пользоваться Резерв+ для обновления своих данных. Поэтому я думаю, что ту миссию, которую мы ожидали, это электронное приложение выполнило,
– подчеркнул Вениславский.
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