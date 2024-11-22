Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "Украинской правды". Отмечается, что все нюансы процедуры рассказали адвокаты Дарья Тарасенко и Андрей Новак.

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Как стать в электронную очередь в ТЦК

Услугой предварительной записи можно воспользоваться на сайте Министерства обороны Украины. Стоит отметить, что для этого необходимо выбрать область, город и ТЦК и СП, где человек стоит на воинском учете.

Также нужно указать, кто именно будет становиться в очередь:

призывник (допризывник);

военнообязанный (резервист) рядового, сержантского, старшинского состава;

военнообязанный (резервист) офицерского состава.

Во время записи гражданин также выбирает цель своего визита в ТЦК и указывает свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес.

Важно! После подтверждения данных по номеру телефона придет оповещение с датой и временем записи. Такой талон пришлют и на электронную почту.

Отмечается, что украинцы могут записаться в электронную очередь, если планируют:

изменить учетные данные;

оформить призыв на военную службу по мобилизации;

оформить призыв на военную службу по контракту;

получить военно-учетные документы;

подать документы на поступление в высшие военные учебные заведения;

сняться с воинского учета;

подать документы на отсрочку от мобилизации.

Перечень документов, которые необходимо взять с собой, будет зависеть непосредственно от цели визита в ТЦК. В частности речь идет о:

паспорте гражданина Украины;

налоговом номере (РНОКПП), если паспорт старого образца;

документах, которые подтверждают место регистрации;

военно-учетном документе – приписное удостоверение, временное удостоверение военнообязанного, или военный билет или военно-учетный документ нового образца (в частности распечатку электронного);

документах об образовании;

фото формата 3х4.

Юристы отметили, что если гражданин планирует оформить отсрочку от мобилизации, то также нужно принести документы, подтверждающие право на нее.