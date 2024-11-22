Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал "Української правди". Зазначається, що усі нюанси процедури розповіли адвокати Дар'я Тарасенко та Андрій Новак.

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Як стати в електронну чергу до ТЦК

Послугою попереднього запису можна скористатися на сайті Міністерства оборони України. Варто зазначити, що для цього необхідно обрати область, місто та ТЦК та СП, де людина стоїть на військовому обліку.

Також потрібно вказати, хто саме буде ставати в чергу:

призовник (допризовник);

військовозобов'язаний (резервіст) рядового, сержантського, старшинського складу;

військовозобов'язаний (резервіст) офіцерського складу.

Підчас запису громадянин також обирає мету свого візиту до ТЦК і вказує свої персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та електронну адресу.

Важливо! Після підтвердження даних за номером телефону прийде сповіщення з датою та часом запису. Такий талон надішлють і на електронну пошту.

Зазначається, що українці можуть записатися в електронну чергу, якщо планують:

змінити облікові дані;

оформити призов на військову службу за мобілізацією;

оформити призов на військову службу за контрактом;

отримати військово-облікові документи;

подати документи на вступ до вищих військових навчальних закладів;

знятися з військового обліку;

подати документи на відстрочку від мобілізації.

Перелік документів, які необхідно взяти з собою, залежатиме безпосередньо від мети візиту до ТЦК. Зокрема йдеться про:

паспорт громадянина України;

податковий номер (РНОКПП), якщо паспорт старого зразку;

документи, які підтверджують місце реєстрації;

військово-обліковий документ – приписне посвідчення, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, чи військовий квиток або ж військово-обліковий документ нового зразка (зокрема роздруківку електронного);

документи про освіту;

фото формату 3х4.

Юристи наголосили, що якщо громадянин планує оформити відстрочку від мобілізації, то також потрібно принести документи, які підтверджують право на неї.