В условиях военного положения активно работают территориальные центры комплектования. Их задачей является набор людей для ВСУ.

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Преподавателям и ученым могут вручить повестки

Задачей военкоматов является вручение повесток. В то же время они могут не владеть полной информацией о призывнике, в частности, не знать его места работы. Поэтому по всей вероятности, повестки могут вручить преподавателям и ученым, которые, согласно нововведениям, не подлежат призыву.

Если они не планируют идти добровольцами в армию, юристы рекомендуют иметь все необходимые документы, подтверждающие их право на отсрочку от мобилизации.

В случае получения повестки о призыве на срочную службу научным работникам и педагогическим работникам необходимо прибыть на призывной участок и предоставить:

заявление о предоставлении отсрочки на имя председателя районной или городской призывной комиссии в двух экземплярах, один из них с отметкой о регистрации следует оставить себе;

письменные доказательства, подтверждающие основания предоставления отсрочки.

Управляющий партнер ЮК "ВОЛХВ" Александр Навальнев рассказал, что педагогические работники, основным местом работы которых являются учреждения общего среднего образования, должны предоставить районному или городскому территориальному центру комплектования и социальной поддержки:

справку из структурного подразделения образования райгосадминистрации о месте работы, должности и загруженности ,

о месте работы, должности и загруженности копию документа об образовании и специальности.

В свою очередь те, кто имеет первую ученую степень доктора философии (кандидата наук), доктора искусств или доктора наук, должны подать:

соответствующий документ о полученной степени,

справку от учреждения о работе по должности в соответствии с группой специальностей отрасли знаний, по которой имеют научную степень.

Также следует отметить, что ученые или педагогические работники, которым предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные или городские территориальные центры комплектования и соцподдержки документы, подтверждающие их право на отсрочку,

– отметил Навальнев.

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Принуждать к мобилизации не имеют права

Адвокат АО Legal Strategi Виолетта Монастырская отметила, что педагогу или ученому, который работает в университете и получил повестку, нужно взять справку с места работы, при условии работы не менее чем на 0,75 ставки, и явиться с ней в территориальный центр комплектования.

"После проверки всех данных в ТЦК будет видно, что вы действительно имеете право на отсрочку. Настаивать или принуждать к призыву педагога или научного работника при наличии всех соответствующих подтверждающих документов в ТЦК не имеют права по закону", – подчеркнула Монастырская.

Если получить нужную справку с места работы не удается быстро, следует использовать данные из трудовой книжки. Они могут находиться в электронном кабинете Пенсионного Фонда Украины в разделе "электронная трудовая книжка".

В случае, если в военкомате, несмотря на все предоставленные документы, настаивают на мобилизации преподавателя или научного сотрудника, юристы советуют обратиться в высшее военное руководство или суд.

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