Особенности процесса призыва рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.

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Какие есть законные причины неприбытия в ТЦК

Уважительные причины неприбытия по повестке уже закреплены в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлении Кабмина №560.

Согласно документам, в случае невозможности прибыть по уважительным причинам (это обычно болезнь, обстоятельства непреодолимой силы, смерть близкого родственника и т.д.), гражданин обязан не позднее трехдневного срока лично подать соответствующие документы, подтверждающие его уважительную причину в ТЦК с последующим прибытием в течение 7 дней,

– рассказала Лариса Козак.

В ТЦК отметили, что по объективным причинам можно подать соответствующие доказательства, и такая уважительная причина будет зачислена РТЦК. После этого лицо не будет подвергаться административному взысканию.

Разберем пример: у военнообязанного определена дата прибытия на 1 августа. Гражданин заболел, у него есть три дня на уведомление ТЦК с подачей соответствующих подтверждающих документов о причинах неявки, т.е. до четвертого числа он должен обязательно прислать больничный лист. Если эта дата будет просрочена, то уже 4 августа человеку могут сразу выносить постановление о штрафе. Если гражданин укладывается в эти сроки, то его "ставят на паузу" и ждут дальнейшего прибытия уже в течение 7 дней,

– объяснила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы.

Если обстоятельства непреодолимой силы, болезнь не ограничиваются седьмым днем, на практике желательно повторно сообщить причины неявки.

Важно! В случае продления сроков лечения или продолжения обстоятельств непреодолимой силы нужно систематически подтверждать соответствующими документами.

К слову, ранее Вениславский прокомментировал вопрос "силовой" мобилизации. По его словам, все случаи неправомерных действий находятся на контроле, проводятся соответствующие расследования.