Говорится о том, что защитники могут получить бесплатное лечение и медицинские средства. В частности, они имеют право на скидку на оплату коммунальных услуг.

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Какие льготы предусмотрены для участников боевых действий

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько рассказал, что статус участника боевых действий свидетельствует о том, что военнослужащий выполнял соответствующие задачи на фронте. Он документально подтверждает, что гражданин непосредственно участвовал в защите родины во время войны.

Получив такой статус и удостоверение УБД, военный имеет право на разные льготы от государства:

бесплатное получение лекарств и лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

бесплатное лечение в санаториях или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

скидка в размере 75% на оплату за пользование жильем (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилье и имеющего право на скидку платы, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью);

использование скидки в размере 75% на коммунальные услуги – газ, электроэнергию и т.д.

В частности человек со статусом участника боевых действий имеет право бесплатно пользоваться проездом во всех видах городского и межобластного транспорта.

Раз в два года можно получить билет на железной дороге, авиа или автобусе в обе стороны бесплатно, а раз в год – со скидкой в 50%. Каждый год участники боевых действий могут проходить бесплатные медицинские обследования у врачей, их могут обслуживать без очереди в больницах, аптеках, коммунальных учреждениях,

– объяснил эксперт.

Известно также, что участников боевых действий, получивших ранение, контузию или увечье во время выполнения соответствующих обязанностей или пребывания на военной службе, обеспечивают жилой площадью.

В частности, той площадью, которая передается министерствами и другими центральными органами исполнительной власти. Речь также о предприятиях, учреждениях, организациях, находящихся в распоряжении местных советов и государственных администраций, в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет.

Впрочем, получение всех вышеупомянутых льгот возможно после того, как военнослужащий получит статус УБД и удостоверение, подтверждающее это.

Цифровизация армии предполагает и изменения в получении статуса УБД