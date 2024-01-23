Мовиться, що захисники можуть отримати безкоштовне лікування та медичні засоби. Зокрема, вони мають право на знижку на оплату комунальних послуг.

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Які пільги передбачені для учасників бойових дій

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько розповів, що статус учасника бойових дій засвідчує, що військовослужбовець виконував відповідні завдання на фронті. Він документально підтверджує те, що громадянин безпосередньо брав участь у захисті батьківщини під час війни.

Отримавши такий статус і посвідчення УБД, військовий має право на різні пільги від держави:

безкоштовне отримання ліків та лікарських засобів, імунобіологічних препаратів і виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

безоплатне лікування в санаторіях або отримання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

знижка у розмірі 75% на оплату за користування житлом (21 квадратний метр загальної площі житла на кожну людину, яка постійно мешкає в житлі й має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю);

використання знижки у розмірі 75% на комунальні послуги - газ, електроенергію тощо.

Зокрема, людина зі статусом учасника бойових дій має право безкоштовно користуватися проїздом у всіх видах міського та міжобласного транспорту.

Раз на два роки можна отримати квиток на залізниці, авіа або автобусі в обидва боки безкоштовно, а раз на рік – зі знижкою в 50%. Щороку учасники бойових дій можуть проходити безкоштовні медичні обстеження у лікарів, їх можуть обслуговувати без черги в лікарнях, аптеках, комунальних закладах,

– пояснив експерт.

Відомо також, що учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час виконання відповідних обов'язків або ж перебування на військовій службі, забезпечуються житловою площею.

Зокрема, тією площею, яка передається міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Мовиться також про підприємства, установи, організації, що у розпорядженні місцевих рад та державних адміністрацій, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Втім, отримання усіх вищезгаданих пільг можливе після того, як військовослужбовець отримає статус УБД і посвідчення, яке це підтверджує.

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