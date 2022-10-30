Сколько служат контрактники и призывники. Об этом подробнее рассказывает 24 канал.

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Сроки военной службы в Украине

Общий срок военной службы для матросов и солдат, сержантов и старшин, воюющих в ВСУ или других военных формированиях – до 18 месяцев. Для тех, кто имеет степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.

Сроки службы по контракту

Личности рядового состава – 3 года.

Сержанты и старшины – от 3 до 5 лет.

Курсанты военных вузов и военных учебных подразделений вузов – время обучения в вузе или в подразделении вуза.

Офицерский состав, служащий по контракту:

граждане, получившие соответствующее звание после полного прохождения курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса – от 2 до 5 лет;

остальные граждане – от 1 до 5 лет.

Стоит отметить, что контрактники могут продлить срок военной службы:

военные, служащие на должностях рядового состава – на 3 года;

военнослужащие в должностях старшинского и сержантского состава – от 3 до 5 лет;

офицерский состав – от 5 до 10 лет.

Сколько времени нужно служить, если вас призвали в армию

Лица офицерского состава, служащие по призыву – до 18 месяцев.

Военнослужащие, служащие по призыву во время мобилизации или в особый период – до его полного завершения или объявления о демобилизации.

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Могут ли мобилизовать студентов

Общая мобилизация в Украине не предусматривает принудительный призыв студентов . Однако есть несколько нюансов , которые следует знать.

Первый. Студенты могут добровольно вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Это предусмотрено украинским законодательством.

Второй. Касается студентов, окончивших бакалавриат и планирующих поступать на магистратуру. В период, пока студент не начал официально учиться на магистратуре, он может быть мобилизован, ведь формально он не является соискателем образования.

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