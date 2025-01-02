О том, кто подлежит мобилизации и какой предельный возраст призыва в 2025 году, рассказывает 24 Канал. Напомним, что мобилизацию и действие военного положения в Украине продлили сроком на 90 дней – с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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Какой призывной возраст в Украине

По закону, в 2025 году в Украине могут мобилизовать:

военнообязанных от 18 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и служили в армии;

военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет и до 60 лет, годных по состоянию здоровья и без военного опыта;

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус "ограниченно годный". Этот статус был отменен, они должны до 4 февраля 2025 года повторно пройти ВВК и получить один из актуальных статусов;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но признаны годными к службе в условиях военного положения (тоже должны пройти повторную медкомиссию).

Важно! На сегодня украинские мужчины 18 – 25 лет считаются призывниками и не могут быть мобилизованы. Стоит отметить, что с 2025 года для них вводится базовая военная подготовка.

Однако некоторые украинцы в возрасте 18 – 25 лет все же являются военнообязанными, которые могут быть мобилизованными. В частности это касается:

тех, кто закончил военную кафедру, стал офицером запаса и не продолжает обучение в магистратуре;

тех, кто отслужил срочную службу (за исключением последней демобилизации срочников в 2024 году, их могут призвать только через год);

тех, кто имел статус "непригоден в мирное время" или "ограниченно пригоден в военное время" (выше было указано, что они должны пройти комиссию, и если установят статус "пригоден", их могут мобилизовать).

Также есть определенные особенности, касающиеся мобилизации мужчин старше 50 лет. Согласно директиве Сухопутных войск, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по распоряжению Генштаба ВСУ.

В то же время стоит отметить, что директива не имеет силы закона, а лишь рекомендательный характер. А Генштаб не имеет полномочий сужать или расширять действие норм законодательства.