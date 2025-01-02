Про те, хто підлягає мобілізації та який граничний вік призову у 2025 році, розповідає 24 Канал. Нагадаємо, що мобілізацію та дію воєнного стану в Україні було продовжено строком на 90 днів – з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

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Який призовний вік в Україні

За законом, у 2025 році в Україні можуть мобілізувати:

військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я та служили в армії;

військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 років і до 60 років, придатних за станом здоров'я і без військового досвіду;

чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатний". Цей статус було скасовано, вони мають до 4 лютого 2025 року повторно пройти ВЛК та отримати один з актуальних статусів;

чоловіків віком від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби в умовах воєнного стану (теж мають пройти повторну медкомісію).

Важливо! Станом на сьогодні українські чоловіки 18 – 25 років вважаються призовниками та не можуть бути мобілізовані. Варто зазначити, що з 2025 року для них запроваджується базова військова підготовка.

Однак деякі українці віком 18 – 25 років все ж є військовозобов'язаними, які можуть бути мобілізованими. Зокрема це стосується:

тих, хто закінчив військову кафедру, став офіцером запасу та не продовжує навчання в магістратурі;

тих, хто відслужив строкову службу (за винятком останньої демобілізації строковиків у 2024 році, їх можуть призвати лише через рік);

тих, хто мав статус "непридатний у мирний час" або "обмежено придатний у воєнний час" (вище було зазначено, що вони мають пройти комісію, і якщо встановлять статус "придатний", їх можуть мобілізувати).

Також є певні особливості, які стосуються мобілізації чоловіків старше 50 років. Згідно з директивою Сухопутних військ, чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути мобілізовані лише за розпорядженням Генштабу ЗСУ.

Водночас варто зазначити, що директива не має сили закону, а лише рекомендаційний характер. А Генштаб не має повноважень звужувати чи розширювати дію норм законодавства.