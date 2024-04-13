Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Речь идет о сотнях тысяч тех, кто, по мнению ТЦК, может уклоняться от службы в армии.
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Правоохранители проверяют людей
Клименко отметил, что полиция совместно с работниками ТЦК может работать на улице. В то же время подчеркнул, что повестку вручить может исключительно военный, сотрудник ТЦК. Также напомнил о том, что правоохранители и представители военкоматов совместно работают на блокпостах.
У полиции есть соответствующие базы данных, в которых есть уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу этих людей могут проверить работники ТЦК,
– добавил Клименко.
По словам министра внутренних дел, полиция занимается розыском тех украинцев, которые получили на руки повестки и уклоняются от мобилизации. Он подчеркнул, что полиция действует согласно письменному обращению работников ТЦК и СП. Вместе с тем, административные протоколы в отношении этой группы людей составляют исключительно сотрудники военкоматов.
Что будет, если игнорировать ТЦК или военный учет
- Начнем с того, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет в период проведения всеобщей мобилизации должны носить с собой военно-учетные документы. Говорится или о военном билете, или об удостоверении военнообязанного.
- Если же гражданин не появляется в ТЦК, то его руководитель обращается в Национальную полицию. Цель, чтобы этого гражданина доставили в военкомат принудительно.
- В случае, если полиция этого не может сделать, то сообщает об этом ТЦК, после чего его руководитель в течение 5 дней направляет гражданину заказное письмо по почте. В нем призывают явиться в военкомат.
- Вместе с тем, если гражданин не прибывает в ТЦК в течение 10 дней после вручения соответствующего требования, ТЦК подает в суд и просит, чтобы человеку временно запретили управлять транспортными средствами.