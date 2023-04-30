Юрист Максим Шинжирбаев объяснил, когда же повестка считается врученной и при каких условиях ее могут подписать родственники военнообязанного.

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Повестку может получить родственник военнообязанного

Повестка считается врученной должным образом, если она была заранее выдана, заполнена данными вызываемого лица и ее под подпись выдали военнообязанному. Также этот документ может получить кто-то из родственников, которым уже исполнилось 18 лет, и они постоянно живут вместе.

Например, лицу исполнилось 18 лет, он подлежит срочной военной службе. Повестку могут вручить через ее родителей, если они живут вместе. Однако когда, например, 40-летний военнообязанный живет отдельно, но прописан у родителей, то в таком случае невозможно через родственника вручить. Только если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно,

– подчеркнул юрист.

Также он добавил, что повестка не считается надлежащим образом врученной, если ее отправили по почте, в вайбер, сообщили по телефону или через смс. Так что должны выдать исключительно собственноручно.

Если лицо отказывается от вручения надлежаще оформленной повестки, это может служить основанием для уголовного обвинения. В Украине уже есть приговоры. Это уже, по сути, уклонение, отметил Шинжирбаев.

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