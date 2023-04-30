Юрист Максим Шинжирбаєв пояснив, коли ж саме повістка вважається врученою та за яких умов її можуть підписати родичі військовозобов'язаного.

Дивіться також Повістки на блокпостах і за кордоном: що зміниться в призові для чоловіків і що таке оповіщення

Повістку може отримати родич військовозобов'язаного

Повістка вважається врученою належним чином, якщо вона була заздалегідь видана, заповнена даними особи, яку викликають, і її під підпис видали військовозобов'язаному. Також цей документ може отримати хтось з родичів, яким вже виповнилося 18 років і вони постійно мешкають разом.

Наприклад, особі виповнилося 18 років, вона підлягає строковій військовій службі. Повістку можуть вручити через її батьків, якщо вони разом мешкають. Однак, коли, наприклад, 40-річний військовозобов'язаний живе окремо, але прописаний у батьків, то у такому випадку неможливо через родича вручити. Лише, якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно,

– наголосив юрист.

Також він додав, що повістка не вважається належно врученою, якщо її відправили поштою, у вайбер, повідомили телефоном чи через смс. Тож мають видати виключно власноруч.

Якщо особа відмовляється від вручення належно оформленої повістки, це може бути підставою для кримінального обвинувачення. В Україні вже є такі вироки. Це вже, по суті, є ухилянням, зазначив Шинжирбаєв.

Читайте також Отримали штраф за ухилення від мобілізації: адвокат порадив, що робити