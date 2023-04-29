Адвокат Ростислав Кравець розповів чи правомірно це і на прикладі пояснив, як оскаржити такі рішення. Зокрема, до нього звернувся військовозобов'язаний, який у себе в "Дії" побачив повідомлення про відкрите кримінальне провадження за ухилення від мобілізації.

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Довідка. Мова про статтю 210 пункту 1 КУпАП "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Втім, за словами чоловіка, він не отримував повісток, хоча й мешкає за своєю адресою реєстрації.

Адвокат наголосив, що належним чином повістка може бути вручена тільки особиста з вашим підписом, що ви її отримали. Або вручення повістки через адміністрацію вашого підприємства, коли керівнику вручають відповідні повістки для його співробітників.

Якщо вам повістка ніде не вручалась, ви ніде не розписувались, то, відповідно, у вас є всі підстави для оскарження таких штрафів,

– заявив правник.

Які штрафи узагалі загрожують ухилянтам

Перший штраф – від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів – це від 1700 до 3400 гривень. Другий штраф – у разі вчинення протягом року того ж правопорушення - від 3400 до 5200 гривень .

Я б радив його оскаржити в разі, якщо ви його отримали, для того, щоб надалі цей штраф не переріс вже у кримінальне провадження,

– каже Кравець.

Зауважте, що на оскарження штрафу є 10 днів.

За ігнорування повістки в період воєнного часу в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.