Изменения могут коснуться также некоторых чиновников. Подробнее о возможных нововведениях в статью 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" рассказывает 24 Канал.
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Что изменится для чиновников
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13429, который предусматривает новые правила бронирования военнообязанных по мобилизации.
Согласно нововведениям, государственные органы с общенациональной юрисдикцией смогут бронировать всех своих военнообязанных работников. Однако, есть исключение для специализированных структур.
В частности, исключение касается полиции, ГБР, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и уголовно-исполнительной службы. В них бронированию подлежат не более 50% работников.
В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура будет иметь возможность забронировать 100% работников.
Кто из госслужащих будет подлежать бронированию:
- все должностные лица категории "А", главы областных, районных советов и общин;
- до 50% работников категорий "Б" и "В" в госорганах и органах местного самоуправления.
- специалисты предприятий с мобилизационными задачами;
- работники и владельцы критически важных предприятий, обеспечивающих армию, экономику и жизнедеятельность.
Целью инициативы является усиление обороноспособности и сохранение устойчивости государственных структур в условиях военного положения.
В документе отмечается, что критерии для признания предприятий критически важными будет устанавливать Кабмин.
К слову, бронирование не распространяется на людей без официального трудоустройства, тех, кто не стоит на воинском учете, или получает заработную плату менее 20 тысяч гривен.