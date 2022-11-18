Многих интересует, кого не призывают в армию во время всеобщей мобилизации. Детальнее об этом – читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание Военный учет женщин: кого берут обязательно, а кого – по желанию

Кто не подлежит призыву на службу во время мобилизации

В настоящее время мобилизации подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять военную обязанность.

Призыву не подлежат:

забронированные органами, предприятиями, учреждениями и организациями;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

Сотрудники правоохранительных или силовых органов;

Граждане, признанные лицами с инвалидностью;

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет или самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

Те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или ребенка с тяжелым заболеванием, или имеющие совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

Лица, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга);

Получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования;

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования;

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции и находились в числе военнослужащих, работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции или добровольных формирований;

Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящих военную службу.

Напомним, что Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней с 21 ноября. В частности, до 19 февраля 2023 года.

Достойно внимания – Арестович рассказал о новой волне мобилизации в Украине: смотрите видео