Многих интересует, кого не призывают в армию во время всеобщей мобилизации. Детальнее об этом – читайте в материале 24 канала.
Обратите внимание Военный учет женщин: кого берут обязательно, а кого – по желанию
Кто не подлежит призыву на службу во время мобилизации
В настоящее время мобилизации подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять военную обязанность.
Призыву не подлежат:
- забронированные органами, предприятиями, учреждениями и организациями;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- Сотрудники правоохранительных или силовых органов;
- Граждане, признанные лицами с инвалидностью;
- Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет или самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- Те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или ребенка с тяжелым заболеванием, или имеющие совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- Лица, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга);
- Получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования;
- Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования;
- Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции и находились в числе военнослужащих, работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции или добровольных формирований;
- Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящих военную службу.
Напомним, что Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней с 21 ноября. В частности, до 19 февраля 2023 года.
Достойно внимания – Арестович рассказал о новой волне мобилизации в Украине: смотрите видео