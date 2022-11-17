Недавно президент Украины подписал законопроект о воинском учете женщин. Кого берут обязательно, а кого – по желанию, рассказал начальник Львовского областного центра комплектования Александр Тищенко.

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Обязательный учет женщин только для одной профессии

Тищенко отметил, что подписанный 21 октября законопроект предусматривает добровольный воинский учет женщин. Впрочем, есть исключение для медицинских работников.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную с медицинской деятельностью, обязательно берутся на воинский учет военнообязанных,

– пояснил глава Львовского ТЦК и СП.

Другие женщины могут встать на воинский учет по собственному желанию.

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Что надо знать о воинском учете женщин

До 1 октября в Украине планировали утвердить процедуру, по которой женщины должны были бы становиться на воинский учет. Впрочем, министр обороны Алексей Резников подписал приказ и отсрочил принятие этого решения до октября 2023 года.

Адвокат Лидия Карплюк отметила, что никаких ограничений, привлечения к уголовной или административной ответственности за отказ женщин становиться на учет пока не предусмотрено.

Ранее заместитель Анна Маляр отметила, что женщины становятся на учет по такой же схеме, как и мужчины. Однако, это еще совсем не означает мобилизацию. Также чиновница заверила, что сейчас даже те женщины, которые служат в армии по контракту, на фронт попадают только добровольно. На передовой нет ни одной женщины, которая бы там была принудительно, несмотря на то, что закон позволяет это сделать.

Также Маляр заверила, что никаких запретов на выезд женщин за границу нет.

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