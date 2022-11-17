Нещодавно президент України підписав законопроєкт щодо військового обліку жінок. Кого беруть обов'язково, а кого – за бажанням, розповів начальник Львівського обласного центру комплектування Олександр Тіщенко.

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Обов'язковий облік жінок лише для однієї професії

Тіщенко зазначив, що підписаний 21 жовтня законопроєкт передбачає добровільний військовий облік жінок. Втім, виняток для медичних працівників.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, обов'язково беруться на військовий облік військовозобов'язаних,

– пояснив очільник Львівського ТЦК та СП.

Інші жінки можуть стати на військовий облік за власним бажанням.

До речі Рада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації

Що треба знати про військовий облік жінок

До 1 жовтня в Україні планували затвердити процедуру, за якою жінки мали б ставати на військовий облік. Втім, міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ та відтермінував ухвалення цього рішення до жовтня 2023 року.

Адвокатка Лідія Карплюк зазначила, що жодних обмежень, притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності за відмову жінок ставати на облік поки не передбачено.

Раніше заступниця Ганна Маляр зазначила, що жінки стають на облік за такою ж схемою, як і чоловіки. Однак, це ще зовсім не означає мобілізацію. Також посадовиця запевнила, що наразі навіть ті жінки, які служать в армії за контрактом, на фронт потрапляють лише добровільно. На передовій немає жодної жінки, яка б там була примусово, попри те, що закон дозволяє це зробити.

Також Маляр запевнила, що жодних заборон на виїзд жінок за кордон немає.

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