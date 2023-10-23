С командиром роты 80-й ОДШБр Владиславом Шевчуком пообщалась журналистка "Бигус.Info" Анна Калюжно. Он подчеркнул, что воевать придется всем, если наша страна хочет выжить.

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Солдаты заканчиваются, – Шевчук

Говорю прямо и не боюсь этого: не хватает, солдаты кончаются. Каждый день. И те, кто думают, что смогут отсидеться там в глубоком тылу, пересидеть окончание войны и потом выйти, рассказывать, что он помогал экономическому фронту, покупая кофе и сигареты, так уж не пройдет,

– подчеркнул он.

Шевчук подчеркнул, что людей мало потому, что война в Украине полномасштабна, а мобилизация почему-то не полномасштабна. Он подчеркнул, что каждый, кто считает себя гражданином или гражданкой Украины, каждый, кто понимает, что будет дальше жить в нашей стране, должен идти в армию. По его словам, все должны стать в ряды и защищать Родину, государство.

Если они говорят, что рождены не для того, чтобы умереть, то я тоже рожден не для того, чтобы умереть. Я тоже хочу жить. Я тоже хочу воспользоваться плодами той борьбы, которую веду уже много лет. Так думают и мои бойцы. Так думает каждый, кто сегодня защищает Украину от российской оккупации,

– добавил командир.

Командир отмечает, что пересидеть не удастся

Он подчеркнул, что пересидеть не удастся. По его словам, если страна стремится выжить в этой войне, видеть над своими головами в своих городах флаги Украины, то встать в ряды придется.

Если они хотят рассчитываться на своем экономическом фронте гривнами, а не зловонными рублями. Им придется встать, придется. И власть, и военно-политическое руководство рано или поздно до этого додумаются,

– отметил Шевчук.

Он добавил, что возлагает большие надежды на нового министра обороны Рустема Умерова. Командир надеется, что в ведомстве будет более жесткий подход к массовой мобилизации. И что это будет не только путем внедрения каких-либо технологий в жизнь министерства.

Командир роты добавил, что не видит ничего плохого, когда представители ТЦК СП "ходят и фактически ловят за руки тех, кто должен выполнять свой конституционный долг". По его словам, это его не смущает, учитывая, что он в боях теряет своих людей. Они выполняют свой долг, а значит – другие тоже должны это делать, подчеркнул Шевчук.