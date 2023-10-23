З командиром роти 80 ОДШБр Владиславом Шевчуком поспілкувалася журналістка "Бігус.Info" Анна Калюжна. Він наголосив, що воювати доведеться усім, якщо наша країна хоче вижити.

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Солдати закінчуються, – Шевчук

Кажу прямо і не боюся цього: не вистачає, солдати закінчуються. Щоденно. І ті, хто думають, що зможуть відсидітися там у глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти, розказувати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так уже не пройде,

– наголосив він.

Шевчук підкреслив, що людей мало тому, що війна в Україні повномасштабна, а мобілізація чомусь не повномасштабна. Він наголосив, що кожен, хто вважає себе громадянином або громадянкою України, кожен, хто розуміє, що далі житиме в нашій країні, повинен іти до війська. За його словами, всі повинні стати у ряди та захищати Батьківщину, державу.

Якщо вони говорять, що народжені не для того, щоб померти, так я теж народжений не для того, щоб померти. Я теж хочу жити. Я теж хочу скористатися плодами тої боротьби, яку я веду вже багато років. Так думають і мої бійці. Так думає кожен, хто сьогодні захищає Україну від російської окупації,

– додав командир.

Командир наголошує, що пересидіти не вдасться

Він підкреслив, що пересидіти не вдасться. За його словами, якщо країна прагне вижити у цій війні, бачити над своїми головами у своїх містах прапори України, то встати до лав доведеться.

Якщо вони хочуть розраховуватися на своєму економічному фронті гривнями, а не смердючими рублями. Їм доведеться встати, доведеться. І влада, і військово-політичне керівництво рано чи пізно до цього додумаються,

– зазначив Шевчук.

Він додав, що покладає великі сподівання на нового міністра оборони Рустема Умєрова. Командир надіється, що у відомстві буде жорсткіший підхід до масової мобілізації. І що це буде не лише шляхом запровадження якихось технологій у життя міністерства.

Командир роти додав, що не бачить нічого поганого, коли представники ТЦК СП "ходять та фактично ловлять за руки тих, хто повинен виконувати свій конституційний обов'язок". За його словами, це його не бентежить з огляду на те, що він у боях втрачає своїх людей. Вони виконують свій обов'язок, а отже – інші теж повинні це робити, наголосив Шевчук.