Какие граждане в Украине рискуют потерять отсрочку

В Украине части военнообязанных могут не продлить отсрочку от мобилизации в автоматическом режиме. Чаще всего это связано с неактуальными или неполными данными в государственных реестрах.

У Минобороны объяснили, как проверить информацию и что делать в случае ошибок.

Смотрите также В Минобороны рассказали, нужно ли идти в ТЦК при исчезновении данных в Резерв+

Почему могут возникать проблемы?

В Украине работает система автоматического продления отсрочек от мобилизации, однако она зависит от полноты и актуальности данных в государственных реестрах. Если информация некорректна или неполная, система может не подтвердить право на отсрочку.

В Минобороны отмечают, что самые частые причины таковы:

отсутствуют или устаревшие персональные данные (ФИО, дата рождения);

не внесена информация об инвалидности в реестры Пенсионного фонда;

не подтверждены родственные связи; отсутствуют данные об уходе за членами семьи;

нет записей о самостоятельном воспитании ребенка в реестре актов гражданского состояния.

В ведомстве подчеркивают, что в таких случаях проблема не в самой отсрочке, а в информации, которая используется для ее подтверждения.

Гражданам рекомендуют обратиться в ЦНАП с бумажными документами для уточнения или исправления информации. После внесения актуальных данных в реестры система сможет корректно обработать основания для отсрочки и продолжить ее автоматически.

В то же время в Минобороны отмечают: в большинстве случаев повторные обращения не нужны – если данные правильные, продление происходит без участия человека.

Кому отсрочка продлевается автоматически?

Автоматическое продление применяется к широкому кругу категорий, в частности:

людей с инвалидностью; временно непригодных к службе временно непригодных к службе;

родителей детей с инвалидностью;

многодетных родителей; студентов и аспирантов;

работников образования.

Также это касается родственников погибших или пропавших без вести военных, лиц, освобожденных из плена, а также тех, кто ухаживает за тяжелобольными или недееспособными родственниками. Отдельно автоматически продлеваются отсрочки военным после однолетнего контракта в возрасте 18 – 25 лет.

При этом важно, что автоматическое продление работает как для отсрочек, оформленных через приложение Резерв+, так и для тех, что были оформлены через ЦНАП – при условии корректных данных в реестрах.

Как работает отсрочка?

Отсрочка от мобилизации – это предусмотренное законом право военнообязанного временно не проходить службу по мобилизации. В то же время она не освобождает человека от воинской обязанности полностью, а лишь откладывает возможный призыв на определенный срок.

Основания для предоставления отсрочки прописаны в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Обычно ее оформляют на определенный период, после завершения которого право на отсрочку нужно подтверждать повторно.

В зависимости от категории и оснований, оформление может происходить через ТЦК, органы соцзащиты или по решению суда. Для получения или продления отсрочки необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующее право. При этом даже при наличии отсрочки военнообязанный обязан своевременно обновлять военно-учетные данные и соблюдать требования законодательства в условиях военного положения.