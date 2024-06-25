С 18 мая в Украине действуют новые правила мобилизации и воинского учета. Одним из важнейших документов для воинского учета являются военно учетные документы.

Кому не надо менять военно-учетные документы в ТЦК по новому образцу и в Реестр+, читайте далее в материале.

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В Украине с 18 мая 2024 года действуют новые правила мобилизации, утверждены изменениями в законы О мобилизационной подготовке и мобилизации, О воинской обязанности и военной службе, о военном положении, и некоторыми изменениями в КУоАП. Заметим, что с января 2024 вступили в действие изменения в закон, регулирующий деятельность Единого электронного реестра военнообязанных "Оберег", который предусматривает формирование военно-учетных документов на базе "Оберега" и функционирования электронного кабинета военнообязанного.

Среди военно-учетных документов, предусмотренных законодательством есть такие:

приписное свидетельство для призывников, которые стали на воинский учет и не являются военнообязанными;

временное удостоверение военнообязанного нескольких образцов до 2017 года;

временное удостоверение военнообязанного нового образца с 2017 года;

военный билет или удостоверение офицера;

военно-учетный документ, сформированный онлайн на базе данных "Оберег" – сейчас через приложение Резерв+ для призывников, военнообязанных и резервистов.

Надо ли менять военно-учетные документы на онлайн формат

Согласно закону, все военно-учетные документы старого образца и в бумажной форме продолжают действовать после введения военно-учетного документа в Резерв+.

Так, военно-учетный документ на бланке выдается (заменяется) по письменному заявлению гражданина Украины ТЦК или его отделом или соответствующим органом СБУ, подразделением разведывательного органа по месту пребывания на воинском учете или исключения с воинского учета в случаях:

взятия гражданина на воинский учет как призывника, военнообязанного или резервиста;

если призывник, который находился на воинском учете до вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 № 559, не получал удостоверение призывника, а военнообязанный и резервист – военного билета лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военного билета офицера запаса или временного удостоверения военнообязанного;

изменения категории по воинской обязанности;

отсутствия места для внесения изменений;

несоответствия сведениям, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, указанным в пункте 3 Постановления КМУ 559;

потери (порчи);

изъявления желания изменить военно-учетный документ, который был выдан до вступления в силу Постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 559.

У кого ситуация не соответствует указанным случаям, нет необходимости заменять ВОД или переходить на электронный военно-учетный документ.