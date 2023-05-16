В начале мая Шевченковский районный суд Львова принял решение относительно 32-летнего жителя города. Тот прошел военно-врачебную комиссию, но не прибыл в ТЦК, ведь, как он сам заявил, – "проспал".

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Наказание для уклониста

Собственно, присудили мужчине 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Известно, что он до того момента, когда приговор вступит в законную силу, будет находиться под домашним арестом.

Отметим, что прошел львовянин ВЛК, во время которого был признан годным к службе, 26 сентября 2022 года. А вот прибыть в ТЦК он должен был 4 октября, однако не сделал этого и самое главное не имел на это уважительных причин.

Поэтому и в суде признали, что мужчина действовал "умышленно с целью уклонения от призыва по мобилизации", хотя и обвиняемый свою вину отрицает.

На следующий день и все остальные дни не прибыл в РТЦК, поскольку не имел возможности явиться в связи с тем, что у него больные родители. Пока готов к призыву на военную службу,

– говорится в тексте приговора Шевченковского районного суда Львова.

Кроме того, следует сказать, что заместитель военного комиссара говорил в суде, что обвиняемый также не отвечал на телефонные звонки.

Обратите внимание! О том, что этому уклонисту 32 лет и он львовянин, написали в издание ТСН со ссылкой на комментарий спикера областной прокуратуры Адрианы Дмитренко.

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Инцидент в Одессе

Вспомним напоследок о скандале, произошедшем в Одессе. Собственно, один из водителей на улице Грушевского угрожал другим участникам дорожного движения повестками и военкоматом.

Случилось это после того, как ему сделали замечание из-за опасного маневра на дороге.