В этом мощном ролике, который длится 91 секунду, можно увидеть, какой будет судьба тех, кто сейчас уклоняется от службы в ВСУ в случае, если Украина не устоит. Он ярко демонстрирует то, что ожидает в случае, если Кремлю таки удастся достичь успеха в своей так называемой "СВО".

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Мужчинам показали "альтернативную реальность"

Итак, в видео, созданном Львовским ОТЦК и СП совместно с Львовским городским советом нам показывают "альтернативную реальность" собеседований мужчин в армию. Правда, уже не украинского, а вражеского.

Обратим внимание! Слоганом кампании по мотивации являются слова: "Если не присоединиться к своему войску придется воевать в чужом. Становись на защиту Украины сегодня!"

Следует отметить, что этот ролик стал своеобразным ответом на российскую ИПСО, которую враг распространял на днях в сети. Интернетом гулял ролик, в котором буквально призывали украинцев уклоняться от мобилизации в ряды ВСУ.

Зато Львовский ОТЦК и СП совместно с Львовским городским советом решили напомнить всем, кто еще не присоединился к помощи нашей армии и стране, какой может быть реальность. В финале этого ролика все уклонисты, которые называли различные причины, почему не защищают родное государство, стоят перед оккупантским командиром, который говорит: "Ну что, бойцы, на Берлин?"

Украинцев призывают стать на защиту государства: смотрите видео

К слову, во Львовском ОТЦК и СП заметили, что хоть ролик и направлен на мужскую аудиторию, в рядах ВСУ рады видеть также женщин. Поэтому, призывают обращаться в ТЦК своего района или в Центр рекрутинга украинской армии, что во Львове на улице Левицкого 67.

Следует понимать, что ролик, снят для мотивации вступления в ряды ВСУ, – не очередное пафосное видео. Он ярко отражает то, что сейчас делают российские захватчики на временно оккупированных территориях. Там враг продолжает слать на верную смерть украинцев, которым по тем или иным причинам не удалось покинуть захваченные территории.