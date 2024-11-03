Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты". Общий перечень лиц, которые подлежат мобилизации определен законом "О воинской обязанности и военной службе".

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Кого не могут мобилизовать

Отмечается, что украинское законодательство не запрещает мобилизовать всех членов семьи. Фактически родственные связи не влияют на процесс призыва, если нет других оснований.

Однако законом предусмотрено исключение. В частности не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в ходе АТО/ООС, а также во время полномасштабного вторжения России.

Стоит отметить, что близкими родственниками считаются:

муж;

жена;

сын;

дочь;

отец;

мать;

дедушка;

бабушка;

родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Также не подлежат мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы.

К слову, 31 октября в приложении Резерв+ официально запустили бета-тестирование отсрочки онлайн. Уже в ноябре планируется полноценный запуск сервиса.