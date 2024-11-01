Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Татьяны Савченко для УНИАН. Отмечается, что повестку могут вручить даже если у человека есть право на отсрочку по закону, но он не оформил ее должным образом или не продлил.
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Кто может потерять право на отсрочку
По словам юриста, ранее были заявления, что отсрочку могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока что эти изменения не ввели.
По закону, отсрочка от мобилизации аннулируется в таких случаях:
- если истек срок ее действия;
- если отсрочка была по уходу за несовершеннолетним ребенком, но ребенок достиг 18 лет (важно: если ребенок имеет инвалидность, то даже после того, как ему исполняется 18 лет отсрочку не аннулируют, меняется только основа для нее);
- если отсрочка была по уходу или содержанию лица с инвалидностью (жена, родители или родители жены), и такое лицо умерло – об этом военнообязанный должен сообщить в ТЦК лично;
- если забронированный работник уволился с работы;
- если не соблюдаются условия, на которых была предоставлена отсрочка;
- если для получения отсрочки было предоставлено ложную информацию.
К слову, в четверг, 31 октября, в приложении Резерв+ официально запустили бета-тестирование отсрочки онлайн. Уже в ноябре планируется полноценный запуск сервиса.