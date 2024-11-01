Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Тетяни Савченко для УНІАН. Зазначається, що повістку можуть вручити навіть якщо у людини є право на відстрочку за законом, але вона не оформила її належним чином або не продовжила.
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Хто може втратити право на відстрочку
За словами юристки, раніше були заяви, що відстрочку можуть забрати, наприклад, у студентів або осіб із певною групою інвалідності, але поки що ці зміни не запровадили.
За законом, відстрочка від мобілізації анулюється в таких випадках:
- якщо закінчився термін її дії;
- якщо відстрочка була по догляду за неповнолітньою дитиною, але дитина досягла 18 років (важливо: якщо дитина має інвалідність, то навіть після того, як їй виповнюється 18 років відстрочку не анулюють, змінюється лише основа для неї);
- якщо відстрочка була по догляду чи утриманню особи з інвалідністю (дружина, батьки чи батьки дружини), і така особа померла – про це військовозобов’язаний має повідомити в ТЦК особисто;
- якщо заброньований працівник звільнився з роботи;
- якщо не дотримуються умови, на яких було надано відстрочку;
- якщо для отримання відстрочки було надано неправдиву інформацію.
До слова, в четвер, 31 жовтня, в застосунку Резерв+ офіційно запустили бета-тестування відстрочки онлайн. Вже у листопаді планується повноцінний запуск сервісу.