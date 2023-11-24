Сейчас в Украине нет ограничений по количеству членов одной семьи, которых могут мобилизовать, однако есть несколько исключений. Юрист Игорь Ясько объяснил, законно ли призывать на службу ограниченно подходящего отца, если его сын воюет, передает 24 Канал.

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Мобилизовать могут всех годных совершеннолетних членов семьи

Юрист рассмотрел конкретную ситуацию. По его словам, если сын служит в рядах Вооруженных Сил Украины, а отец имеет ограниченную пригодность к службе, то согласно Закону Украины "О мобилизации", военнослужащие могут мобилизовать отца.

Если среди оснований для отсрочки есть только служба совершеннолетнего сына и ограниченная пригодность – то да, могут мобилизовать всех годных членов семьи,

– сказал Ясько.

Однако в Законе "О мобилизации" есть исключения, при которых некоторые члены семьи могут избежать мобилизации. Военнообязанный мужчина или женщина имеют право остаться дома в случае:

если на войне погиб или пропал без вести близкий член семьи (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра);

если в семье есть несовершеннолетний ребенок и, одновременно, другой супруг проходит военную службу.

Как отметил юрист, в таком случае во время мобилизации также обращают внимание на количество детей – трое и более, их здоровье и здоровье мужчины или женщины. Призыву на военную службу во время военного положения не подлежит человек, который:

содержит троих и более несовершеннолетних детей;

самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет (мать-одиночка или отец-одиночка);

воспитывает ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

удерживает человека с инвалидностью ІІ-ІІІ степени в возрасте от 18 до 23 лет;

если опекунами, приемными родителями ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

ухаживает за больными женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены (супруги), нуждающимися в постоянном уходе;

являются опекунами человека с II или III степенью инвалидности или недееспособной.

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