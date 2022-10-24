Выпускают ли за границу мужчин, ограниченно пригодных к военной службе

Мужчины призывного возраста во время военного положения не могут выезжать за границу, кроме некоторых исключений. Однако ограниченно пригодные к военной службе не могут пересекать границу.

Ограниченно пригодные в военное время не имеют права пересекать границу, если у них нет для этого веских оснований.

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Почему мужчины с ограниченной пригодностью к службе не могут покидать страну

Ограниченная пригодность – это непригодность к службе в мирное время. Однако это не означает, что военнообязанный имеет отсрочку от службы в армии. Такие люди могут призвать на службу во время мобилизации, чтобы служить в тылу.

Кто оценивает состояние пригодности к службе

Оценить состояние пригодности может только военно-врачебная комиссия при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Если у мужчины нет такой справки во время пересечения границы, то окончательное решение будет принимать пограничник.

Как долго еще продлится мобилизация

Согласно закону Украины , порядок и сроки проведения мобилизации определяет президент. Также он принимает решение о введении чрезвычайного или военного положения на территории страны.

12 августа президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней.

Так что решение о том, продолжать ли их снова, примут до 20 ноября.

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