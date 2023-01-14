Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, не освобожденные от службы в соответствии с Законом. Военнообязанные, сменившие место жительства и получившие статус ВПЛ, тоже становятся на военный учет по месту фактического жительства.

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Когда нужно встать на военный учет после переезда

Взятие граждан, прибывших с временно оккупированных территорий Украины, на персонально-первичный и персональный военный учет осуществляется после того, как они стали на учет ВПЛ и военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

По правилам должны стать на военный учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно 7 дней после приезда. Обращаем внимание, это не значит, что вам сразу вручат повестку. Если вы относитесь к лицам, не подлежащим мобилизации, но повестка все равно пришла, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие ваш статус,

– сообщили в Минреинтеграции.

От мобилизации увольняют тех граждан, что и в прошлом году. В частности, представителей некоторых профессий, по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, студентов, аспирантов, докторантов, научных и научно-педагогических работников, а также некоторых преподавателей.

Какие документы должны предоставить ВПЛ

Для того чтобы стать на военный учет, военнообязанные ВПЛ должны предоставить:

Заявление;

Паспорт гражданина Украины;

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

Освобожденные в запас должны предоставить учетно-послужную карточку и предписание воинской части;

Уволенные по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам – свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

И, в случае наличия, решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время.

Что делать, если человек потерял документы

Если человек потерял личные и/или военно-учетные документы, нужно все равно обратиться в ТЦК и предоставить данные о регистрации как ВПЛ.