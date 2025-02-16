Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.
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Отсрочка продлевается каждые 90 дней
В Минобороны объяснили, что отсрочка длится до конца объявленной мобилизации. Военное положение и мобилизация в Украине продолжаются каждые 90 дней новым указом – поэтому основания для отсрочки должны проверяться заново.
Екатерина Черногоренко подчеркнула, что люди с пожизненной инвалидностью, которые имеют пенсионное удостоверение, могут больше не переживать. По словам заместителя министра, их отсрочки в приложении Резерв+ будут продолжаться автоматически во время каждого продолжения мобилизации, если сохранится основание в реестре Пенсионного фонда.
Работаем над тем, чтобы сделать эту функцию доступной для всех людей с инвалидностью,
– написала Черногоренко.
К слову, в Министерстве обороны также объяснили, почему не все отсрочки от мобилизации продолжаются автоматически. По словам Екатерины Черногоренко, все из-за того, что наполнение реестров и налаживание взаимодействия между ними требует тщательной межведомственной работы и требует времени.