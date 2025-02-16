Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

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Відстрочка продовжується кожні 90 днів

В Міноборони пояснили, що відстрочка триває до кінця оголошеної мобілізації. Воєнний стан та мобілізація в Україні продовжуються кожні 90 днів новим указом – тому підстави для відстрочки мають перевірятись заново.

Катерина Черногоренко підкреслила, що люди з пожиттєвою інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, можуть більше не перейматись. За словами заступниці міністра, їхні відстрочки у застосунку Резерв+ будуть продовжуватись автоматично під час кожного продовження мобілізації, якщо збережеться підстава в реєстрі Пенсійного фонду.

Працюємо над тим, щоб зробити цю функцію доступною для всіх людей з інвалідністю,

– написала Черногоренко.

До слова, у Міністерстві оборони також пояснили, чому не всі відстрочки від мобілізації продовжуються автоматично. За словами Катерини Черногоренко, все через те, що наповнення реєстрів та налагодження взаємодії між ними вимагає ретельної міжвідомчої роботи та потребує часу.