Такое мнение 24 Каналу высказал начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман, объяснив, что из-за ранений украинские военные на неопределенный срок выпадают из строя. В это время все равно надо держать оборону, а для этого нужны люди.

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Как можно решить ситуацию с нехваткой личного состава

Офицер ВСУ рассказал, что на Покровском направлении крайне сложная ситуация. На прошлой неделе украинские военные ликвидировали группу диверсантов, которая зашла почти в Покровск.

Ситуация тяжелая не потому, что нет фортификаций или оборона какая-то не такая, нам не хватает людей. Что россияне "потрепанные", что нам трудновато с личным составом,

– отметил Герман.

Он считает, что темпы мобилизации не дают достаточной боевой миссии. По его мнению, мобилизацию нужно ускорить или уменьшить возрастной порог призывников.

Я за то, чтобы призывать людей с 18 лет. Я с 14 лет в берцах, закончил Суворовское училище. Я не видел комплектации подразделений на 100%. Думаю, что еще долго не увижу,

– отметил начальник службы РЭБ 111 бригады.

Поскольку украинская армия так или иначе несет санитарные потери. Погибших немного, по его словам, но военные ежедневно получают ранения. Они разной степени: есть тяжелые, есть легкие. Бойцы на разный срок выпадают из строя. И в этот момент кто-то должен держать линию фронта.

"Если выпало 100 бойцов, а пришло 50, то понятно, какое будет качество обороны", – констатировал Алексей Герман.

Напомним, что на Западе призывают Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы быстро нарастить численность армии.

Президент Владимир Зеленский считает этот разговор нечестным. По его словам, современная война требует оружия и поддержки, а не просто молодых солдат в окопах.