Таку думку 24 Каналу висловив начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман, пояснивши, що через поранення українські військові на невизначений термін випадають зі строю. У цей час все одно треба тримати оборону, а для цього потрібні люди.

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Як можна вирішити ситуацію з нестачею особового складу

Офіцер ЗСУ розповів, що на Покровському напрямку вкрай складна ситуація. Минулого тижня українські військові ліквідували групу диверсантів, яка зайшла майже в Покровськ.

Ситуація важка не через те, що немає фортифікацій чи оборона якась не така, нам бракує людей. Що росіяни "потріпані", що нам важкувато з особовим складом,

– зазначив Герман.

Він вважає, що темпи мобілізації не дають достатньої бойової місії. На його думку, мобілізацію потрібно пришвидшити або зменшити віковий поріг призовників.

Я за те, щоб призивати людей з 18 років. Я з 14 років у берцях, закінчив Суворовське училище. Я не бачив комплектації підрозділів на 100%. Думаю, що ще довго не побачу,

– наголосив начальник служби РЕБ 111 бригади.

Оскільки українська армія так чи інакше зазнає санітарних втрат. Загиблих небагато, за його словами, але військові щодня отримують поранення. Вони різного ступеня: є важкі, є легкі. Бійці на різний термін випадають зі строю. І в цей момент хтось повинен тримати лінію фронту.

"Якщо випало 100 бійців, а прийшло 50, то зрозуміло, яка буде якість оборони", – констатував Олексій Герман.

Нагадаємо, що на Заході закликають Україну знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років, щоб швидко наростити чисельність армії.

Президент Володимир Зеленський вважає цю розмову нечесною. За його словами, сучасна війна вимагає зброї й підтримки, а не просто молодих солдатів в окопах.