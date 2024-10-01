По словам адвоката Дмитрия Дончака, ВВК устанавливает степень годности к военной службе на основании сравнения существующих у человека заболеваний с теми заболеваниями, которые имеются в Расписании болезней Приказа МОУ № 402.

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Призовут ли человека, слепого на один глаз

Сейчас практически все статьи Расписания болезней распределены на следующие пункты:

а – Непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;

б – Пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

в – пригодны к службе.

Полная слепота на один глаз – это статья 31 Расписания болезней. В этой статье говорится, что слепота одного или обоих глаз; отсутствие одного или обоих глазных яблок – это пункт "а", то есть с таким диагнозом человек непригоден к военной службе с исключением с воинского учета. .

С такой статьей не мобилизуют.

Если при полной слепоте одного глаза человека мобилизовали - это вопиющее нарушение действующих норм законодательства, необходимо обжаловать постановление ВВК плюс подавать жалобу в Минобороны,

– подчеркнул юрист.

К слову, эксперт объяснил, может ли получить отсрочку мужчина, у которого жена беременна третьим ребенком.