За словами адвоката Дмитра Дончака, ВЛК встановлює ступінь придатності до військової служби на підставі порівняння існуючих у людини захворювань з тими захворюваннями, які наявні в Розкладі хвороб Наказу МОУ № 402.

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Чи призовуть людину, сліпу на одне око

Наразі практично всі статті Розкладу хвороб розподілені на такі пункти:

а – Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

б – Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

в – придатні до служби.

Повна сліпота на одне око – це стаття 31 Розкладу хвороб. У цій статті йдеться, що сліпота одного або обох очей; відсутність одного чи обох очних яблук – це пункт "а", тобто з таким діагнозом людина непридатна до військової служби з виключенням з військового обліку. .

З такою статтею не мобілізують.

Якщо при повній сліпоті одного ока людину мобілізували - це кричуще порушення діючих норм законодавства, необхідно оскаржити постанову ВЛК плюс подавати скаргу в Міноборони,

– наголосив юрист.

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